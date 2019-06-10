محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية بحثا خلاله علاقات الصداقة و التعاون بين البلدين و سبل تنميتها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما وتطلعاتهما.

و استعرض الجانبان خلال الاتصال أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية و الدولية و آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد سموه و الرئيس فلاديمير بوتين أهمية التنسيق والعمل المشترك بين البلدين لضمان الأمن و الاستقرار في منطقتي الخليج العربي و الشرق الأوسط.