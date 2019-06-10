" الأرصاد ": تشكل منخفض مداري جنوب شرق بحر العرب و لا تأثير على الدولة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل منخفض مداري جنوب شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية .

ومن المتوقع تعمق هذا المنخفض المداري وتحركه باتجاه الشمال بمحاذاة السواحل الهندية و يحتمل أن يتحول إلى عاصفة مدارية خلال الـ"24" ساعة القادمة.

وأكد المركز أنه حسب ما أشارت إليه أحدث خرائط الطقس و صور الأقمار الاصطناعية فإنه لا يوجد أي تأثير للمنخفض على الدولة.. و لفت إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة و مستمر بموافاة آخر المستجدات.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه وعدم تداول الشائعات.