"محمد بن راشد للفضاء" يدعو المتابعين لتصوير مرور المحطة الدولية بسماء الإمارات

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

دعا مركز محمد بن راشد للفضاء المهتمين والمتخصصين لمشاهدة وتصوير مرور محطة الفضاء الدولية فوق سماء الامارات والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وذلك ابتداء من الاثنين 10 يونيو في تمام الساعة 8.31 دقيقة مساء، والثلاثاء 11 يونيو في تمام الساعة 7.42 مساء، والخميس 12 يونيو في تمام الساعة 7.40 مساء.

وطالب المركز الموثقين لهذه اللحظة المهمة من المصورين، مشاركتهم هذه الصور من خلال وسم #issoveruae، فيما سيتم الاستعانة بأبرز هذه اللقطات على حساب "انستغرام" المركز.

وتأتي هذه المبادرة لمواكبة الاستعدادات التي يقوم بها مركز محمد بن راشد للفضاء لانطلاق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية 25سبتمبر المقبل، والتي ستكون أول رحلة لرائد فضاء عربي إلى المحطة، فيما تهدف المبادرة كذلك الارتقاء بوعي المجتمع الاماراتي بقطاع الفضاء، وأهمية هذه الخطوة التاريخية في تاريخ الدولة ومتابعتها عن كثب.

ويخضع المنصوري حالياً للتدريبات في «مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء» في مدينة النجوم في روسيا تحضيراً لهذه المهمة، وسيقضي المنصوري 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية، وستحمله مركبة «سويوز أم أس 15» التي ستنطلق من محطة «بايكونور» الفضائية في كازاخستان بتاريخ 25 سبتمبر 2019، وسيعود على متن المركبة «سويوز أم أس »12.

من جهتهم تفاعل العديد من المغردين مع هذه المبادرة قائلين أن رؤية محطة الفضاء الدولية في سماء الامارات سيكون أمرا مبهرا وينتظره الجميع، فيما عبر آخرون عن حماسهم لرؤية الحدث في دار الزين، مؤكدين أنه لا لكلمة مستحيل في قاموس الامارات.