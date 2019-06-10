"الطرق" تطلق خطاً بحرياً لدعم السياحة عبر قناة دبي المائية

المصدر: وام

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خطا بحريا جديدا عبر الفيري في إطار تجريبي يبدأ من محطة شارع الشيخ زايد للنقل البحري بهدف استكشاف مناطق الجذب السياحي ورفع معدلات الإقبال على السياحة المائية لدى السائحين والمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقال محمد أبو بكر الهاشمي مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة.. إن إطلاق هذا الخط سيكون بشكل تجريبي ويبدأ مساره من قناة دبي المائية مرورا ببرج خليفة ودبي فيستيفال سيتي وخور دبي والسوق القديمة ومنطقة السيف وسوق التوابل وصولا إلى شاطئ "لا مير" في منطقة جميرا وانتهاء بنقطة البدء في محطة شارع الشيخ زايد للنقل البحري لافتا إلى أن إطلاق هذا الخط البحري يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز الجانب السياحي في هذه المناطق خاصة أنها تتمتع بعدة معالم حضارية وعمرانية وجمالية جاذبة.

وتم توفير مواقف للمركبات حول محطة قناة دبي المائية كي يتمكن السائحون والمواطنون والمقيمون من بدء رحلتهم بسهولة ويسر وإن هذه الخدمة مساء وفي يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع وإنها حسب الطلب شرط توفر 21 راكبا من البالغين وإن تعرفة الراكب هي 50 درهما للدرجة الفضية و75 درهما للدرجة الذهبية بينما يحصل الأطفال بين عامين و10 أعوام على خصم 50% من سعر التذكرة فيما تكون الرحلة مجانا للأطفال دون العامين وأنه سيكون بإمكان الراغبين من الجمهور في الاستمتاع بهذه الخدمة التواصل مع مركز الاتصال للهيئة.

وأكد الهاشمي أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائما على إطلاق مبادرات خدمية لدعم السياحة المائية في إمارة دبي خاصة أن شواطئ الإمارة تتسم بطولها وامتلاكها مقومات جذب سياحي كبيرة وأن إطلاق هذا الخط سيكون دعما جديدا للخطط الاستراتيجية الرامية إلى استقطاب المزيد من محبي السياحة المائية.