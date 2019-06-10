هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" تمدد مهلة التسجيل في الدورة الأولى

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" عن تمديد مهلة تقديم طلبات التسجيل في برنامج الحاضنة الاجتماعية حتى تاريخ 13 يوليو المقبل، وذلك استجابة للاهتمام المتزايد الذي شهده البرنامج من قبل المهتمين من المؤسسات ورواد الأعمال الاجتماعيين في دولة الإمارات والمنطقة وباقي أنحاء العالم. حيث بلغ عدد المهتمين بالمشاركة في الحاضنة الاجتماعية حوالي 200 شخص من مختلف أنحاء العالم ومن بينهم مشاركون من كل من نيوزيلندا والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية.



وقد تم تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات التسجيل في برنامج الحاضنة، لتلبية الطلب الكبير الذي شهدته الدورة الأولى من البرنامج، وتتناول أصحاب الهمم وسبل تمكينهم في المجتمع، حيث ستعمل الهيئة على عقد ورشة عمل مفتوحة للراغبين بالاشتراك وذلك لتقديم المشورة وايضاح المعلومات والوثائق اللازمة لتقديم طلبات التسجيل ومنح الفرصة للمزيد من رواد الأعمال الاجتماعيين لتنفيذ أفكارهم المبتكرة على أرض الواقع.



ويعتبر برنامج حاضنة معاً الاجتماعية، أول مبادرة من نوعها في المنطقة توفر فرصة فريدة لرواد الأعمال وخريجي الجامعات والأفراد في أبوظبي والامارات العربية المتحدة ومن مختلف أنحاء العالم، لتطوير أفكارهم الاجتماعية المبتكرة التي تهدف الى إحداث أثر اجتماعي واضح ومستدام في عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، وتنميتها لتصبح مؤسسات اجتماعية أو منشآت أهلية ذات تأثير واضح على المجتمع.



وتدعم كل دورة من برنامج حاضنة معاً الاجتماعية؛ وتم اطلاقه مؤخراً في شهر مايو الماضي؛ عشرة فرق فائزة مكونة من شخصين أو ثلاثة أشخاص وتستمر لمدة ستة أشهر. ويوفر لهم الدعم والتوجيه والأدوات اللازمة لتحقيق النمو، وسيتم اختيار الفرق الفائزة وفقاً لمعايير محددة، حيث يحصل المشاركون على الإرشاد والتوجيه والتمويل والمكاتب وسهولة الوصول إلى المستثمرين.



وأعربت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، عن سعادتها بالاهتمام الكبير الذي شهدته الدورة الأولى من برنامج الحاضنة من مختلف قطاعات المجتمع، وصرّحت قائلة: "ندرك أن مفهوم القطاع الثالث والمؤسسات المجتمعية مازال جديداً على مجتمع أبوظبي، حيث إن برنامج الحاضنة الاجتماعية يعتبر الأول من نوعه في المنطقة وهو تجربة جديدة بالنسبة لبعض المشاركين. ولهذا السبب قررنا تمديد مهلة الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة حتى نعطي للراغبين في التسجيل وقتاً إضافياً للمشاركة والدعم والمشورة، حول طريقة التسجيل من خلال ورشة العمل التي سنعقدها لتحقيق هذه الغاية."

وأضافت: "يوفر برنامج حاضنة معاً الاجتماعية فرصة فريدة لرواد الأعمال الطموحين للقيام بالخطوة الأولى في سبيل النجاح وتحقيق النمو المستدام لأعمالهم والتي ستعود بالنفع على الصالح العام."



ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم تمديد الموعد النهائي لاستقبال طلبات التسجيل في برنامج حاضنة معاً الاجتماعية إلى تاريخ 13 يوليو 2019. ويجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فما فوق، وأن يكون مقيماً في أبوظبي أو مستعداً للانتقال إليها. ويتوجب على المشتركين الالتزام بتطوير أعمالهم الاجتماعية في العاصمة أبوظبي للمساهمة في خدمة ونمو المجتمع الإماراتي، لتصبح مشاريع ناشئة خلال فترة الحاضنة لمدة ستة أشهر. وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد انعقاد ورشة العمل الخاصة بكيفية تقديم طلبات الالتحاق ببرنامج حاضنة معاً الاجتماعية.

