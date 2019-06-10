الانتهاء من تعقيم خزانات البرج السكني المتأثر بتلوث المياه في عجمان

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

انتهت أعمال التعقيم الخاصة بالخزانات وأنابيب توصيل المياه للبرج السكني في وسط عجمان والذي تأثر بسبب تلوث المياه مما أسفر عن إصابة 190 شخصا بالإعياء منذ يومين.

ومن المتوقع أن تعود المياه إلى التدفق في البرج السكني بمنطقة مشيرف التجارية مساء اليوم وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من صلاحية المياه بعد إيقاف الامداد يوم أمس وذلك من أجل سلامة وصحة السكان.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، رئيس لجنة الأزمات والطوارئ في الإمارة بأنه تم صباح اليوم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتعقيم الخاصة بعملية توصيل المياه للبرج السكني الذي تأثر بسبب تلوث المياه وإجراء التحاليل الخاصة من أجل التأكد من سلامة المياه الواصلة للسكان، موكدا اهتمام ومتابعة توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بأهمية الإسراع بتوفير المياه للسكان .

وأكد قائد عام شرطة عجمان بأن التحاليل التي أجريت اليوم أثبتت صحة وسلامة المياه وعليه سيتم البدء في ضخ المياه من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الخزانات السفلية ورفعها إلى الخزانات العلوية في البرج السكني المكون من أربع أبراج سكنية ، لافتا بأنه تم إلغاء الخزان الأرضي الذي تسبب في تلوث المياه وإخراجه من شبكة التوزيع مؤكدا وجود 3 خزانات أرضية أخرى كافية لتوفير المياه للسكان ومن المتوقع أن تصل المياه إلى السكان مساء اليوم.

وكشف بأنه تم إلزام الشركة التي تدير البرج السكني بتوفير مياه شرب للسكان حيث تم صباح اليوم توفير 5 آلاف كرتونة مياه تم توزيعها على السكان في البرج وذلك تسهيلا عليهم، مؤكدا اهتمام وحرص حكومة عجمان براحة السكان وتوفير بيئة صحية وسليمة لجميع سكان الإمارة .

وأكد قائد عام شرطة عجمان بأن عملية تحليل المياه ستستمر على مدار الأسبوع الحالي للتأكد من سلامتها بعد إجراء كافة الترتيبات اللازمة لعدم تكرار عملية التلوث ولضمان سلامة وصحة السكان.

وذكر سكان البرج بأن وفدا من وزارة الصحة قام بإجراء استبيان مع السكان وأخذ عينات من الدم وذلك للتأكد من سلامة السكان، مطالبين بأهمية سرعة توفير المياه في البرج.