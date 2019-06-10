طرق دبي تطلق خطاً بحرياً جديداً عبر قناة دبي المائية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خطاً بحرياً جديداً عبر الفيري في إطار تجريبي يبدأ من محطة شارع الشيخ زايد للنقل البحري، بهدف استكشاف مناطق الجذب السياحي، ورفع معدلات الإقبال على السياحة المائية لدى السائحين والمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وتفصيلاً، قال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن إطلاق هذا الخط سيكون بشكل تجريبي وإن مساره يبدأ من قناة دبي المائية مروراً ببرج خليفة ودبي فيستيفال سيتي، وخور دبي، والسوق القديمة، ومنطقة السيف، وسوق التوابل، وصولاً إلى شاطئ "لا مير" في منطقة جميرا، وانتهاء بنقطة البدء في محطة شارع الشيخ زايد للنقل البحري، وإن إطلاق هذا الخط البحري يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز الجانب السياحي في هذه المناطق خاصة أنها تتمتع بعدة معالم حضارية وعمرانية وجمالية جاذبة.

وتم توفير مواقف للمركبات حول محطة قناة دبي المائية، كي يتمكن السائحون والمواطنون والمقيمون من بدء رحلتهم بسهولة ويسر، وإن هذه الخدمة تتوفر يوم الخميس من الساعة 9:00 أو 10:00 مساءً وفي يوم الجمعة من 4:00 عصراً إلى 10:00 مساءً من كل أسبوع، وإنها حسب الطلب شرط توفر 21 راكباً من البالغين، وإن تعرفة الراكب هي 50 درهما درهم للدرجة الفضية، و75 درهماً للدرجة الذهبية، بينما يحصل الأطفال بين عامين و10 أعوام على خصم 50% من سعر التذكرة، فيما تكون الرحلة مجاناً للأطفال دون العامين، وأنه سيكون بإمكان الراغبين من الجمهور في الاستمتاع بهذه الخدمة التواصل مع مركز الاتصال للهيئة على الرقم المجاني 8009090 وذلك لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الرحلة.

وأكد الهاشمي، أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائماً على إطلاق مبادرات خدمية لدعم السياحة المائية في إمارة دبي، خاصة أن شواطئ الإمارة تتسم بطولها وامتلاكها مقومات جذب سياحي كبيرة، وأن إطلاق هذا الخط سيكون دعماً جديداً للخطط الاستراتيجية الرامية إلى استقطاب المزيد من محبي السياحة المائية.