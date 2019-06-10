محمد بن زايد يستعرض التعاون بين «فيستا إيكويتي بارتنرز» ونظيراتها في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس - في مجلس قصر الشاطئ - روبرت إف سميث، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «فيستا إيكويتي بارتنرز» الأمريكية العاملة في مجال الاستثمارات المتعلقة بالبرمجيات والتكنولوجيا المتقدمة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانات وفرص التعاون بين شركة «فيستا إيكويتي بارتنرز» ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والمؤسسات والقطاعات المعنية بمجال البرمجيات والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي ترتكز عليه العديد من الصناعات والقطاعات والمشاريع المستقبلية في نموها وازدهارها. حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.