محمد بن زايد ووزير الخارجية الألماني يبحثان تطورات المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مجلس قصر الشاطئ، هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة الذي يزور البلاد حالياً.

تعاون

ورحب سموه خلال اللقاء بوزير الخارجية الألماني وبحثا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل دعمها وتطويرها ومجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في ظل ما يجمعهما من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى التنسيق والعمل المشترك بشأن العديد من القضايا والملفات على المستويين الإقليمي والدولي. كما تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين.

أمن واستقرار

وأكد الجانبان خلال اللقاء -الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي- حرص البلدين على مواصلة ترسيخ علاقاتهما والعمل المشترك من أجل تنميتها وتنويع مقوماتها وفرصها الواعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.. مشددين على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية لشعوب المنطقة ودولها.

حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.