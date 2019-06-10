بدء استلام طلبات المحركات البحرية المدعومة للصيادين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن بدء استلام طلبات الحصول على المحركات البحرية المدعومة لعام 2019 للصيادين بقوة 150 حصاناً من نوع «ميركوري»، اعتباراً من أمس وحتى 11 يوليو المقبل، وذلك من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في كل إمارات الدولة.

وأكد سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على إبراز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية وخفض التكاليف على الصيادين ودعم مهنة الصيد تعزيزاً لسلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي.

وأوضح علوان أن معايير وشروط صرف المحركات المدعومة تشمل، ألا يزيد إجمالي الراتب أو المعاش للصياد عن 30 ألف درهم (وذلك بموجب شهادة راتب معتمدة)، وألا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال الأعوام 2016 ــ 2018، وأن يكون تم قيد الصياد مقدم الطلب في السجل العام بالوزارة قبل العام 2016، وأن يكون الصياد من الممارسين لمهنة الصيد بصورة دائمة، وأخيراً ألا يكون الصياد قد ارتكب مخالفة (حيازة أو استخدام أدوات ومعدات صيد محظورة وفقاً للتشريعات المنظمة) خلال عام 2018.

وستكون أولوية الاستحقاق للصيادين الذين يحترفون مهنة الصيد كمهنة أساسية، والصيادين العاملين على قواربهم بأنفسهم أو ينوب عنهم من ذوي القرابة من الدرجة الأولى إلى الرابعة.