"الزراعة والسلامة الغذائية" تستقبل 6 آلاف متعامل خلال إجازة العيد

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص عن استقبال مراكز الأعلاف التابعة لها أكثر من 6 آلاف متعامل من مربي الثروة الحيوانية المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف في أبوظبي والعين والظفرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بمشاركة 50 من موظفي الهيئة للتطوع والعمل خلال الإجازة لضمان إتمام عمليات صرف استحقاقات المربين الشهرية من الأعلاف من دون أي تأخير، انطلاقاً من حرصهم على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور وذلك بمعدل 920 ساعة تطوعية.

وأعرب سعيد البحري سالم العامري، مدير عام الهيئة، خلال حفل استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك، الذي نظمته الهيئة لموظفيها أمس في مقرها الرئيسي بمدينة أبوظبي، عن شكره وتقديره للمتطوعين، مثمناً حرصهم على إبراز قيم المسؤولية المجتمعية والعطاء لخدمة المجتمع، ومؤكداً أن خدمة المتعاملين وإسعادهم أولوية استراتيجية للهيئة، وأن الهيئة تسعى لتقديم تجربة فريدة ومتميزة للمتعاملين من خلال التطوير المستمر في خدماتها، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق السعادة له.

وبلغت كميات الأعلاف، التي تم صرفها خلال إجازة العيد في المراكز التابعة للهيئة والبالغ عددها 16 مركزاً، 27.7 ألف طن، وإصدار نحو 7690 فاتورة شراء للمتعاملين، إلى جانب حصول المتعاملين على جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، مما ساهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين ومساعدتهم في إنجاز طلباتهم خلال الإجازة.

وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بشكل دائم على تحسين كفاءة وفاعلية خدماتها، وتطوير منظومة خدماتها الذكية والرقمية لتلبية احتياجات المجتمع من خلال خطة تطويرية تسعى للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات بالاعتماد على نتائج تحليل طلبات ومقترحات المتعاملين، وذلك تعزيزاً لجهودها الرامية لإسعاد المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم.