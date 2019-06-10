إنجاز 30% من تطوير شارع الاتحاد في عجمان

المصدر: دبي- أحمد يحيى

تباشر وزارة تطوير البنية التحتية أعمال مشروعي المرحلة الأولى من تطوير شارع الاتحاد تقاطع مسجد الشيخ زايد في عجمان، الذي بلغت نسبة إنجازه 30%، بالإضافة إلى مشروع المرحلة الثانية من تطوير الطريق الاتحادي (88 E) الشارقة- الذيد- مسافي، من طريق البطائح، والتي وصلت 4% تقريباً.

وانتهت الوزارة من تنفيذ 30% من مشروع تطوير شارع الاتحاد في المرحلة الأولى، والتي تتضمن تقاطع مسجد الشيخ زايد في عجمان، بتكلفة تقديرية تبلغ 49 مليوناً و500 ألف درهم، ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الثالث من عام 2020.

ويتكون المشروع من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الاتحاد عند تقاطع مسجد الشيخ زايد، ليصبح 3 حارات مرورية في كل اتجاه، وبطول تقريبي يبلغ 2.5 كيلو متر، وتشمل أعمال المشروع كذلك تطوير التقاطع ليصبح حراً، بهدف تحسين الحركة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة العابرة إلى إمارة رأس الخيمة والاتجاهات الأخرى، ما يسمح كذلك بانسيابية الحركة المرورية بشكل أكبر.

وتنفذ الوزارة المشروع وفق أرقى المواصفات العالمية المعتمدة في مجال الطرق، حيث يتضمن إنشاء جسر يخدم القادمين من عجمان، والمتجهين إلى رأس الخيمة، الأمر الذي يدعم شبكة الطرق ويسهم في تحقيق انسيابية مرورية عالية في جميع الاتجاهات، خاصة أن تنفيذ وتطوير الطرق الاتحادية يتم بناء على دراسات معمقة لجدواها وفاعليتها ودورها في خدمة مستخدمي الطريق.

الشارقة- مسافي

من جهة أخرى بلغ معدل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي (88 E) الشارقة - الذيد - مسافي، من طريق البطائح منذ بدايته في ديسمبر الماضي وحتى الآن 4% تقريباً، فيما تبلغ كلفته الإجمالية 82.1 مليون درهم، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع يوليو 2020.

وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع، الذي يقع في منطقة البطائح بالشارقة، توسعة الطريق المحلي القائم، والمكون من حارة واحدة لكل اتجاه والذي يربط كلاً من التقاطع رقم 10 على طريق الشارقة ــ الذيد (E88)، مع تقاطع محافز على طريق الشارقة مليحة (E102).

وتشمل أعمال المشروع إزالة الطريق القائم، وإنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه بطول 13 كيلو متراً، مع توفير أكتاف داخلية وخارجية على الطرق، وإنشاء جسر جديد يمر فوق طريق خورفكان الجديد، فضلاً عن تنفيذ مستلزمات السلامة المرورية من لوحات إرشادية، وعلامات الطرق، وتنفيذ أعمال شبكات إنارة الطرق، وحماية وترحيل الخدمات القائمة، كما تتضمن الأعمال إنشاء جسر جديد يمر فوق طريق خورفكان الجديد، بالإضافة إلى تنفيذ مستلزمات السلامة المرورية وتنفيذ شبكات تصريف المياه وشبكات إنارة الطرق.