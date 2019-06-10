المصدر: عجمان ــ عصام الدين عوض

أكد محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من تنفيذ مشاريع مائية في عجمان بقيمة 69 مليون درهم، ومنها مشروع تمديد وتوسعة شبكة المياه بطول كلي يبلغ 69 كم لمناطق الجرف والرقايب والحليو، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 27 مليون درهم.

كما أن العمل جارٍ على مشروع إحلال شبكات التوزيع القديمة الموجودة بمناطق النخيل والبستان بطول كلي يصل إلى 105 كم، وذلك للحد من فقدان المياه وهدرها، وقد بلغت تكلفة المشروع حوالي 42 مليون درهم.

مشروعات منجزة

ولفت صالح إلى أن هناك الكثير من المشروعات المنجزة في هذا المجال في الفترة الأخيرة بعجمان، ومنها مشروع إنشاء وتمديد خط نقل مياه قطر 800 ملم من مركز توزيع المياه بمنطقة الزوراء، إلى مركز التوزيع بإمارة أم القيوين، والذي يستهدف تحقيق الربط الداخلي لشبكات المياه بين جميع إمارات الدولة، وتأمين تبادل نقل المياه بين إمارتي عجمان وأم القيوين حسب الحاجة.

مبيناً أن الهيئة وضعت خلال الفترة الماضية، أسس مشروع إنشاء أول محطة تحلية لمياه البحر بالتناضح العكسي وبنظام المنتج المستقل، بطاقة إجمالية تبلغ 150 مليون جالون مياه يومياً، وقد تم خلال العام الماضي تعيين تحالف تنفيذ المشروع، وجارٍ إقرار البنود النهائية للاتفاقية.

كما أنه خلال العامين المقبلين من المتوقع إنجاز عدة مشاريع مائية بهدف رفع كفاءة العمل وتعزيز مواصلة مسيرة التطور الشاملة التي تشهدها كافة المناطق بمختلف الأصعدة الأمر الذي يتطلب من الهيئة تسخير الإمكانيات اللازمة لدعمها وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية بما يخدم كافة المستهلكين ويعزز توفير بنية تحتية متكاملة ضمن أرقى المعايير والمواصفات.

مشاريع تطويرية

وقال إن الهيئة تعمل على مجموعة من المشاريع التطويرية للبنية التحتية في كافة المناطق التي تشرف عليها، ففي إمارة الفجيرة جارٍ تنفيذ مشروع تحويل مسارات خطوط نقل وتوزيع المياه في شارع الشيخ حمد بن عبدالله، بطول كلي يصل إلى 22 كم، وبتكلفة تبلغ 26.4 مليون درهم.

وذلك من أجل إحلال الخطوط القديمة وتطوير شبكات توزيع فرعية جديدة ذات سعة ومواصفات تتناسب مع التوسعات العمرانية في الإمارة، ومن المتوقع إنجاز المشروع في النصف الثاني من العام الجاري، كما أنه جارٍ العمل على مشروع تحويل خطوط المياه أقطار (400-600) ملم ضمن خطة تطوير طريق الفجيرة - خورفكان، وقد تم إنجاز 43% من المشروع مع نهاية 2018م، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال النصف الأول من 2019م.

خطوط مزدوجة

وأضاف صالح إن المشروعات التي ستعمل عليها الهيئة في الفترة المقبلة، مشروع إنشاء خطوط نقل مياه مزدوجة أقطار 400 و600 و800 ملم تصل بين مراكز التوزيع وبعض المناطق، بهدف رفع كفاءة نظم النقل والتوزيع، وإنشاء محطة ضخ مياه بمركز توزيع المياه الجديد بدبا الفجيرة، مبيناً أن إجمالي أطوال شبكات نقل وتوزيع المياه التابعة للهيئة وصل إلى ما يفوق 7,500 كم بعد أن كانت حوالي 6,000 كم في عام 2014م، أي بزيادة إجمالية تقدر بنحو 1,500 كم.