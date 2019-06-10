المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

دشنت بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة والبيئة، مشروع تطوير سوق السمك ومقصب اللحوم في منطقة رأس الخيمة القديمة، ضمن برنامج المشاريع التطويرية لأسواق الإمارة، ورفع كفاءة البنية التحتية لمواصلة الدور الحيوي، الذي تقوم به الأسواق في دعم الحركة التجارية والاقتصادية.

وأكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن إطلاق مشروع تطوير سوق رأس الخيمة القديمة، المزمع إنجازه قبل نهاية العام الجاري، ضمن حزمة المشاريع التي تنفذها الدائرة، بهدف تطوير جميع أسواق الإمارة وفق برامج زمنية محددة.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تطوير سوق السمك، وتركيب وحدات تكييف جديدة، لضمان توفير الأجواء المناسبة لراحة الزبائن والتجار، ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة تصريف المياه والإضاءة، بالإضافة إلى تطبيق معايير السلامة البيئية في منطقة إنزال الأسماك من القوارب إلى صالة المزادات.

لافتاً إلى أن المشروع يتضمن كذلك تطوير المقصب الملحق بالسوق. وأوضح الزعابي، يأتي تنفيذ مشروع تطوير سوق منطقة رأس الخيمة القديمة، بعد افتتاح أسواق السمك في منطقتي المعيريض والدقداقة، والانتهاء من مشروع تطويرهما وتجهيزهما بوحدات التكييف ورفع كفاءة البنية التحتية وتطبيق معايير واشتراطات السلامة .

وقال خليفة المهيري رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، إن ارتفاع أسعار الأسماك يأتي نتيجة لزيادة طلبات الشراء من الزبائن بالإضافة لانخفاض المعروض من الأسماك نظراً لبداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى هروب الأسماك إلى المياه العميقة، فيما تراجع عدد خروج قوارب الصيد للرحلات اليومية مع ارتفاع حرارة الطقس.