280 فائزاً في «سباق التحدي 2019» لـ«إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

كشف اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن إحصائيات برنامج إقامة دبي الرمضاني «سباق التحدي 2019»، والذي وصل فيه عدد الفائزين إلى 280 فائزاً، والذي انطلق منذ بداية رمضان المبارك حتى أول أيام عيد الفطر المبارك في نسخته التاسعة، وذلك بمشاركة واسعة وفعالة من أفراد المجتمع المستمعين المواطنين والمقيمين.

وقد وصل عدد المشاركين في الأسئلة الخاصة بالفوز بتذاكر السفر مقدمة من فلاي دبي عبر حساب التواصل الاجتماعي لإقامة دبي «الإنستغرام» إلى أكثر من 10 آلاف مشارك، كما وصل عدد المشاركات في السؤال الأسبوعي في السحب على الجائزة الكبرى وقدرها 20 ألف موزعة على أربعة فائزين، في حين قد بلغ عدد المشاركات عبر الرسائل النصية القصيرة أكثر من 7 آلاف و482 مشاركة أسبوعياً، بالإضافة إلى 12 سؤالاً يومياً تم طرحها عبر البرنامج على الهواء من الأحد إلى الخميس يحصل المشاركون فيه على جوائز مادية قدرها 1000 درهم.

مبادرات

وقال اللواء المري: «إن إقامة مثل هذه المبادرات تعكس النهج الذي تقوم عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم المبادرات والبرامج المجتمعية والثقافية.

مشيراً إلى دور وأهمية هذه البرامج في إيصال رسالة اجتماعية لجميع أفراد المجتمع تجاه دعم اللغة العربية، والمساهمة في نشر الوعي المعرفي والثقافي في مثل هذه البرامج».

وقال اللواء المري: «حقق برنامج سباق التحدي منذ انطلاقته في عام 2010 وحتى اليوم نتائج متميزة من قبل المشاركين»، مؤكداً أن النتائج التي تحققت هذا العام فاقت التوقعات مقارنة بالأعوام الماضية بعدما حظي البرنامج بمشاركة واسعة بلغت 118 ألفاً و459 مشاركاً.

الأمر الذي يؤكد أن البرنامج حقق الهدف المنشود منه، كما يؤكد مدى فهم المشاركين بأهمية هذه المسابقات في المحافظة على الموروث الثقافي.

وتوجه اللواء محمد المري بالشكر لإذاعة «نور دبي» على دعمها للبرنامج المجتمعي وبثه للسنة التاسعة على التوالي وتعاونها في رفع الوعي الثقافي ولفريق العمل القائم على البرنامج على جهودهم المبذولة في إنجاح هذا العمل ولجميع رعاة البرنامج لرعايتهم المتميزة للبرنامج ودعمهم المستمر له.