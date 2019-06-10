34402 مكالمة تلقتها شرطة دبي في إجازة عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

قال العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن مركز القيادة والسيطرة تلقى 34 ألفاً و402 مكالمة هاتفية خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وسجل 876 حادثاً مرورياً، تراوحت ما بين البسيطة والبليغة نتيجة القيادة بسرعة زائدة وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، إضافة إلى عدم التزام بعض السائقين بخط السير، ما تسبب بوقوع تلك الحوادث، مناشداً جميع السائقين ومستخدمي الطريق بالابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند قيادة المركبة وتوخي الحيطة والحذر لدى الاقتراب من التقاطعات، والتأكد من خلو الشارع من المشاة، خاصة في مناطق عبور المشاة وفي الأحياء السكنية.

وأضاف العقيد ابن فارس، أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى دائماً إلى نشر الوعي والثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، وتنظيم البرامج والحملات المرورية طوال العام.