تعازي خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد لأمير الكويت نقلها سيف بن زايد

المصدر: الكويت - وام

نقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة.

كما نقل سموه تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أمس والذي أعرب عن خالص المواساة في الفقيدة، راجياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

حضر الاستقبال الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت الشقيقة، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد وصل الكويت أمس على رأس وفد الدولة الذي ضم معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات وصقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى دولة الكويت واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية والعميد جمعة أحمد هامل خلفان القبيسي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية وعدد من ضباط الوزارة.

من جهة أخرى، قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، واجب العزاء إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة المغفور لها والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وضحة علي عبد الرحمن المنير.

وعبّر معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأمير دولة الكويت، وإلى أسرة آل الصباح الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.