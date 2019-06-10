شرطة دبي تُعايد منتسبيها ببطاقات «امسح واربح» الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

فاجأ أعضاء مجلس السعادة والإيجابية موظفي القيادة العامة لشرطة دبي حين عودتهم إلى الدوام الرسمي، ببطاقات إلكترونية تحت مسمى «امسح واربح» تضمنت عبارات معايدة وتهنئة بعيد الفطر السعيد، وجوائز عينية وإجازات إدارية وساعات انصراف مبكر، ما ساهم في إضفاء أجواء من الحماسة والبهجة والسعادة بين الموظفين.

وهنّأت عواطف السويدي، الرئيس التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية، باسمها واسم أعضاء المجلس، موظفي شرطة دبي بمناسبة عيد الفطر السعيد، مؤكدة حرص المجلس على مشاركة الموظفين سعادتهم في مختلف المناسبات، وإضفاء أجواء البهجة والسرور على بيئة العمل بين الفينة والأخرى، لاسيما من يعملون خلال العطلات الرسمية ويتفانون لخدمة المجتمع. وأكدت السويدي أن بيئة العمل السعيدة تعد مؤشراً أساسياً ومهماً في أي جهة أو مؤسسة.