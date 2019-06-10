المصدر: وادرين

الشِّعر كلْ ما له يزين وْما يشين

في حضرة أصحاب السمو العالِيَهْ

عَدّيتها بْسم الهوى شْمال وْيمين

غالي وعندي مالك الاّ الغالِيَهْ

القاف لك يا سيّدي مِنْ وادرين

كابِل مِن قْروم الشوامس جالِيَهْ

ييتك مع وْفود الغلا بي شايتين

شوفك وراه مْصافحك في بالِيَهْ

بوراشد المَجْد المفَدّى، والمكِين

بالحب كلّ قْلوبنا بك سالِيَهْ

يينا بْسلام الله عليكم مقبلين

من زعفران وْدهن عود وْهالِيهْ

واغلى التهاني لك بعِرْس الوارفين

روس الشباب وْتاج راس امثالِيَهْ

حمدان فزّاع المواقف، والسنين

واحمد ومكتوم وْفداكم حالِيَهْ

الله يسعدكم يارب العالمين

وافراحكم طول الزمن مِتْتالِيَهْ