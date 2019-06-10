«الصحة» تعلن جدول الأطباء الزائرين للشهر الجاري

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها في شهر يونيو الجاري، والذي يضم نخبة من الأطباء الاستشاريين، بلغ عددهم 16 طبيباً، بالإضافة لفريق من 5 استشاريين، في عدة تخصصات حيوية ونادرة؛ منها طب الأطفال العصبي، أمراض الدم عند الأطفال، أمراض القلب التداخلية، الجراحات الروبوتية، جراحة مفصل الكتف، السكري والغدد الصماء.

كما تضمن تخصصات، المسالك البولية، أمراض القلب عند الأطفال، الاضطرابات النفسية، جراحة البدانة، أمراض النساء والولادة «طب الأجنة»، الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، أمراض الكلى لدى الأطفال ، وأمراض الطب النفسي «العلاج الأسري والزوجي».

ويستفيد من خدمات الأطباء الزائرين لشهر يونيو 2019، المرضى المراجعون في عدة مستشفيات، ومنها القاسمي للنساء والأطفال والولادة، الكويت بالشارقة، القاسمي، كلباء، الفجيرة، عبيدالله، خورفكان، الأمل للصحة النفسية بدبي.

كفاءات عالمية

وأشار الدكتور سلطان أحمد الشريف مدير مكتب الأطباء الزائرين، إلى حرص الوزارة على استقدام أهم الكفاءات العالمية في التخصصات الطبية المعقدة والنادرة، بهدف تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، ومواكبة التطورات والمستجدات على الساحة الطبية العالمية، بالإضافة لإثراء خبرات الكوادر الطبية بالوزارة والاستفادة من الخبرات العالمية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الصحية الوطنية ورؤية الإمارات 2021، الهادفة إلى توفير خدمات صحية بمعايير عالمية.