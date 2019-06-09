محمد بن راشد يعتمد استراتيجية جودة الحياة بالإمارات لغاية 2031

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم جلسة لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي، أقر خلالها استراتيجية جودة الحياة بدولة الإمارات حتى عام 2031.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "لدينا 90 مشروعا ضمن الاستراتيجية تتعلق بالصحة البدنية والنفسية والصحة الرقمية للأجيال، وترسيخ العلاقات الأسرية وتعزيز جاذبية العيش بمدننا المختلفة."

كما اعتمد سموه اليوم قانونا اتحاديا بشأن السلامة من المنتجات المعدلة وراثيا لحماية الانسان من آثارها الجانبية ... بالاضافة لاعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المسئولية الطبية والذي يحدد معايير الأخطاء الطبية وآلية تقديم وفصل الشكاوى في القطاع الصحي بالدولة.