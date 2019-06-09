جامعة الامارات تحتفي اليوم بتخريج 4620 طالباً وطالبة

المصدر: العين – داوود محمد:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الدولة، حفظه الله، تحتفي جامعة الإمارات اليوم بتخريج طلاب الدفعتين 38 و39 والبالغ عدد هم 4620 طالبا وطالبة، من كافة التخصصات والاقسام الاكاديمية، حصل منهم 60 طالباً وطالبة على درجة الدكتوراه في تخصصات مختلفة، هو العدد الأكبر منذ تأسيس الجامعة.و296 طالبا وطالبة حصلوا على درجة الماجستير.

وسوف تتم مراسم التخرج لأول مرة منذ تأسيس الجامعة على مدار ثلاثة أيام متتالية في المبنى الهلالي في الحرم الجامعي، بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي وأولياء أمور الطلبة، حيث أنهت إدارة الجامعة كافة الإجراءات اللازمة لحفل التخريج، حيث تم تقسيم الخريجين والخريجات على 3 دفعات.

وقد بلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجة الدكتوراه 60 طالبا ًوطالبة، 37 طالبة، 23 طالباً، الماجستير 296 طالباً وطالبة منهم 158 طالبا ًو111 طالبة فيما بلغ عدد الخريجين حسب إحصاءات كل كلية، العلوم الإنسانية 92 طالباً و1155 طالبة، كلية التربية 138 طالبة، كلية القانون/ 1067 طالبة و65 طالباً، كلية العلوم، 240 طالبة و52 طالباً، الإدارة والاقتصاد 439 طالبة و136 طالباً، كلية نظم الأغذية والزراعة، 166 طالبة و13 طالباً، كلية الهندسة 155 طالبة و46 طالبا ً، العلوم الصحية 38 طالبا وطالبة.