التوعية والعقوبة تطوقان مخالفات «كتف الطريق»

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

تقاربت الآراء بشأن تطويق مخالفات التجاوز من كتف الطريق بين الذاهب إلى ضرورة زيادة التوعية وبين تشديد العقوبات.

فذهب 50% ممن استطلعت آراؤهم في البيان الالكتروني بضرورة تشديد العقوبات بينما ذهب النصف الآخر إلى زيادة التوعية.

كما أكد 54% من المستجيبين للاستطلاع على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تطويق مخالفات التجاوز من كتف الطريق يتطلب تشديد العقوبات وتغليظها على من ينتهك حرمة الطريق خصوصاً في وقت الازدحام مما يعرض حياة الآخرين للخطر ويعمل على زيادة رقعة الازدحام، فيما ذهب 46% منهم أن تطويق هذه الظاهرة يتطلب تكثيف التوعية.

خطورة

وفي ذات الاستطلاع وعبر منصة «البيان» في الفيسبوك صوّت 53 % من المستطلعة آراؤهم إلى أن هذه الظاهرة تتطلب زيادة التوعية لتصل إلى أكبر شريحة من السائقين باختلاف لغاتهم وجنسياتهم، بينما قال 47% منهم، إنه لا بد من تغليظ العقوبات على من يتجاوز من كتف الطريق للقضاء على الظاهرة لأنه في كل الأعراف والقوانين هو أمر مخالف.

بدوره قال أحمد علي: إن التجاوز من كتف الطريق بخلاف أنه يشكل خطورة ويهدد سلامة الآخرين فهو أمر مستفز كونه يتجاهل سائقي المركبات الذين يقفون في طابور الانتظار لأوقات طويلة للوصول إلى وجهتهم، حيث إن بعضهم يتجاوز من كتف الطريق بسرعة عالية وعندما يشاهد رجال الشرطة يبدأ في البحث عن مساحة ليدخل في الطريق خوفاً من رصده، مشيراً إلى أن ذلك يزيد من كثافة الازدحام ويسبب غضب السائقين الملتزمين.

من جانبه قال عبدالعزيز الشحي: إن هذه السلوكيات التي يرتكبها بعض السائقين تتطلب تشديد الرقابة من رجال المرور الذين يجب أن يقفوا بالمرصاد لهذه التصرفات اللامسؤولة، مشيراً إلى أن الحملات التوعوية مستمرة والقانون متعارف عليه في كل الدول وليس بحاجة إلى توعية كون السائق عندما يبدأ التدريب على الرخصة يتعلم هذه الأساسيات.