محمد بن زايد يحضر أفراح بن كردوس العامري

المصدر: أبوظبي - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف حمد ومنصور نجلي محمد سالم بن كردوس العامري على كريمتي حمد سالم بن كردوس العامري في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

وهنأ سموه العريسين وذويهما بهذه المناسبة متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة هانئة ومستقرة.

كما حضر الحفل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، وباركا لهم أفراحهم متمنين لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

حضر الحفل أيضاً سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وتخلل حفل الاستقبال ــ الذي حضره جمع من الشيوخ والمدعوين وأقارب وأهل العريسين - عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية.