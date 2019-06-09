الحكام يعزون أمير الكويت بوفاة والدة جابر الصباح

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة

بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات برقيات تعزية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بوفاة، وضحة علي عبدالرحمن المنير، والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، أعربوا خلالها عن خالص مواساتهم في الفقيدة، راجين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

فقد بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بوفاة، وضحة علي عبدالرحمن المنير، والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

سلطان بن زايد يبعث برقية تعزية

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بوفاة، وضحة علي عبدالرحمن المنير، والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب سموه عن خالص عزائه مواساته في الفقيدة، راجياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته. أبوظبي - وام