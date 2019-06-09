41 مهمة فنية وتنظيمية تنفذها 7 لجان لإدارة انتخابات «الوطني»

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

قررت اللجنة الوطنية للانتخابات، تشكيل 7 لجان منبثقة عنها هي لجان «الأمن، الطعون، الفرز، إدارة الانتخابات، الأنظمة الذكية، الإعلام، بالإضافة إلى لجان الإمارات»، كما قررت تكليف اللجان السبع بـ41 مهمة رئيسة لضمان إدارة العملية الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي وفق الأسس القانونية والإدارية المعمول بها.

حيث تتولى اللجنة الأمنية مهمة وضع مشروع الخطة الأمنية للانتخابات متضمناً حجم القوى البشرية اللازمة ميدانياً لضمان سلامة وحرية ونزاهة الانتخابات، على أن تقدمه إلى اللجنة الوطنية لاعتماده قبل بدء الانتخابات بوقت كاف، بينما تقوم لجنة الطعون بفحص كافة الطعون المقدمة إليها، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين أو على إجراءات الاقتراع والفرز، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية.

فيما تتولى لجنة الفرز إجراء عملية الفرز باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت الالكتروني، بعد انتهاء عملية الانتخاب وغلق مراكز الانتخاب، كما تتولى إعلان نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة، وتحدد أعضاء قائمة الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم.

تطبيق

وكلّفت اللجنة الوطنية للانتخابات، لجنة إدارة الانتخابات المنبثقة عنها بعدد من المهام، تشمل «متابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب، التأكد من صلاحية مقار لجان مراكز الانتخاب وسلامتها ومطابقتها للشروط المقررة قانوناً، توفير وتدريب العاملين والمتطوعين في مراكز الانتـــخاب وفقاً للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة الوطنية، التنسيق مع الجهات المختصة وكذلك التنسيق بين أعمال اللجـــان الفرعية فيها بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها، تحديد الاحتياجات من القوى البشرية والإمكانات المادية التي يتطـــلبها تنفيذ الانتخابات ورفعها إلى اللجــنة الوطنية لاعتمادها.

كما تضمنت قائمة مهام لجنة إدارة الانتخابات»اقتراح النظم والقرارات المتعلقة بتنفيذ مهامها ومهام اللجان التابعة لها، واعتمادها من اللجنة الوطنية ومتابعة تنفيذها، متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية الموجهة إلى اللجان الفرعية والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية، ورفع تقارير دورية بذلك إلى اللجنة الوطنية، إعداد موازنات العمليات الانتخابية، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الانتخابات، استلام محاضر نتائج الانتخابات من لجنة الفرز المركزية ورفعها إلى اللجنة الوطنية، بالإضافة إلى أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة الوطنية.

تنسيق

وتم تكليف لجان الإمارات بثماني مهام تعنى بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، تبدأ بتحديد مقرها في الإمارة، ثم استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها، وتوفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها، بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات، بجانب التنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين«.

وتتولى اللجنة كذلك اقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، استلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات، مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات».

دراسات

وتُعنى لجنة الأنظمة الذكية بإعداد الدراسات الفنية وإجراء التجارب الخاصة ببرامج التصويت الالكتروني وتسجيل الناخبين والمرشحين والمتطوعين وتنفيذها، الإشراف الفني على الموقع الالكتروني للانتخابات من حيث التجهيز والإعداد والاستضافة والتحديث وإدخال البيانات والدعم الفني، الإشراف الفني على البريد الالكتروني للجنة الوطنية للانتخابات من حيث توفير التراخيص اللازمة وتقديم الدعم الفني، تجهيز البنية التحتية للمراكز الانتخابية والإعلامية من حيث توفير الأجهزة وتجهيز الشبكة السلكية واللاسلكية وتقديم الدعم الفني.

كما تقوم اللجنة ذاتها بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للاتصالات بشأن خطوط الاتصال اللازمة للانتخابات وتقديم الدعم الفني، توفير أدلة الاستخدامات لكافة الأنظمة بغرض تدريب المستخدمين للنظم الالكترونية، وتعريفهم بمزاياها وطرق تشغيلها، وضع الموازنة التقديرية للمتطلبات الفنية من أجهزة وبرامج وتراخيص وبرامج مساعدة ودعم فني شامل، استقطاب عروض الأسعار الخاصة بتنفيذ العمليات الفنية للانتخابات حسب دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، الإشراف على استلام وتخزين الأجهزة والبرامج والبيانات والبرمجيات (Source Code)، والتصرف فيها حسب دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، بجانب إعداد الخطط البديلة لمواجهة الطوارئ، والتأكد من جاهزية وسلامة وأنظمة الحماية لكافة الأجهزة وأنظمة التشغيل التقنية، وأية مهام أخرى تُكلف بها من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات.

استراتيجية

وأما بالنسبة للجنة الإعلامية، فقد حُدد لها خمس مهام رئيسة، أولها، وضع استراتيجية الاتصال للجنة الوطنية للانتخابات وخطة تنفيذها، والثانية، وضع خطة حملة لتوعية المواطنين بانتخابات المجلس، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة، ثم وضع خطة حملة إعلامية لتحفيز أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة فيها، واقتراح القواعد المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام الرسمية في عرض برامج المرشحين في الانتخابات بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم، وأخيراً أية مهام أخرى تُكلف بها من قبل اللجنة الوطنية.

وتنفذ اللجنة الوطنية للانتخابات خطة إعلامية وتسويقية شاملة، شملت وضع قائمة بالمتحدثين الرسميين للجنة منذ انطلاق أولى مراحل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وحتى إعلان أسماء المرشحين الفائزين، مؤكداً أن الخطة تهدف إلى ضمان تحقيق التواصل الفاعل مع أفراد المجتمع الإماراتي وتوفير كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية لجميع المواطنين داخل الدولة وخارجها، عبر كافة قنوات الاتصال الرسمية والتقليدية والإلكترونية المؤثرة.