أبوظبي تستضيف مؤتمر الرعاية الصحية الأولية 19 الجاري

المصدر: أبوظبي- البيان

تستضيف أبوظبي المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية، الذي تنظمه المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية متمثلة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال وشبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وذلك 19 يونيو الجاري في فندق سانت ريجيس الكورنيش وبمشاركة عدد من الأطباء المختصين في مجال الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة.

وأكد محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي أهمية المؤتمر الذي يعد منصة مهمة للعمل على استكمال الجهود المبذولة للإسهام في إرساء منظومة صحية بمستوى عالمي في الإمارة قائمة على تعزيز الدور المحوري لمراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي تعتبر المدخل الرئيسي للخدمات الصحية.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي: إن تطوير مستويات الأداء في المراكز الصحية الأولية، من شأنه أن يسهم في تخفيف الضغط على المراكز التخصصية والمستشفيات، وذلك من خلال علاج النسبة الأكبر من الحالات في مراكز الرعاية الصحية الأولية في ظل الاهتمام المتنامي بطب الأسرة وزيادة عدد الأطباء المواطنين المتخصصين في مجال طب الأسرة.

وعليه فإن مجموعتنا تركز على الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة في جميع منشآت المجموعة المختلفة، كما قمنا بافتتاح مركز متخصص لصحة الأسرة والرعاية الصحية الأولية قبل بضعة أشهر في مدينة خليفة لتنضم لسلسلة مراكز هيلث بلاس التابعة للمجموعة وتماشياً مع استراتيجية المجموعة سيتم افتتاح مراكز رعاية صحية أولية جديدة في السنوات المقبلة.

ومن جانب دائرة الصحة أبوظبي، يتحدث نيل كلارك مدير إدارة الاستثمارات والطاقة الاستيعابية بالإنابة في دائرة الصحة أبوظبي عن رحلة إمارة أبوظبي نحو تأسيس استراتيجية الرعاية الصحية الأولية، بينما تتحدث في المؤتمر الدكتورة شرينة المزروعي مديرة إدارة الأمراض غير السارية في دائرة الصحة أبوظبي عن إدارة الأمراض المزمنة في مراكز الرعاية الصحية لجهة علاجها ومتابعتها بشكل دوري لتجنب المضاعفات.

ومن جانب «ملفي»، يتحدث أيرك كورنيف نائب رئيس السياسة العامة والالتزام في «ملفي» نظام تبادل المعلومات الصحية عن أهمية وفوائد نظام تبادل المعلومات الذي تم الإعلان عنه في إمارة أبوظبي بداية هذا العام.

كما يشتمل برنامج المؤتمر الذي تمت معادلته من دائرة الصحة بما يساوي 7 ساعات تعليمية معتمدة على إلقاء العديد من المحاضرات وأوراق العمل التي تركز على خدمات الرعاية الصحية الأولية.