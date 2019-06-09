4560 طفلاً يستفيدون من مبادرة «امسح دمعة وأدخل فرحة»

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح

شهدت مبادرة «امسح دمعة وأدخل فرحة» المجتمعية التي أطلقتها المواطنة مهرة محمد بن صراي، واستفاد منها 4560 طفلاً وطفلة من فئة الأيتام والمرضى والأرامل والأسر المتعففة، إقبالاً متزايداً في دورتها للعام الجاري، إذ تهدف المبادرة إلى ترسيخ قيم العطاء وتعزيز المسؤولية المجتمع في عام التسامح، خلال توزيع كسوة وزكاة العيد ضمن حفل الإفطار الجماعي الذي استضافه مركز راك مول التجاري في رأس الخيمة، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لتبنّي المجتمع الإماراتي المسؤولية المجتمعية في إطلاق المبادرات التي تستهدف إسعاد المجتمع.

وقالت مهرة إن المبادرة شهدت نمواً في دورتها الجديدة التي انطلقت قبل 5 أعوام، بالتعاون المحال التجارية ومصانع تفصيل الملابس النسائية والرجالية في إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى دعم مع جمعية دار البر، وجمعية هيئه الأعمال، والمنطقة الشمالية وزارة التغير المناخي والبيئة ومدرسة الرؤيا الثانوية ومدرسة أذن للتعليم الأساسي، وإدارة مركز راك مول التجاري لاستضافة الفعالية، كما قدمت المواطنة مريم على أحمد الغليلي الشحي كسوة العيد.

وأشارت إلى أن مبادرة «امسح دمعة وأدخل فرحة» تأتي ضمن المبادرات ذات الإطار الخيري والإنساني التي يتم تنفيذها تأكيداً لاتباع نهج الخير والعطاء الذي يسير عليه أبناء دولة الإمارات، رداً لجميل الدولة والقيادة الرشيدة بقيادة والدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه الحكام، إذ ارتبط العمل الخيري والعطاء باسم الإمارات، منذ أن أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.