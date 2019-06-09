إزالة 5400 كلغ نفايات في حملة «نظافة الخور»

المصدر: دبي - البيان

يحتفل بنك الإمارات دبي الوطني، باليوم العالمي للمحيطات هذا العام، عبر التأكيد على التزامه بالحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وذلك ضمن إطار مبادرة البنك التي تحمل عنوان «حافظوا على نظافة الخور». حيث أثمرت جهود البنك في إزالة 5471 كيلوغراماً من النفايات من المحيط .

وأطلق قسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني مبادرة «حافظوا على نظافة الخور» في عام 2018، ونجحت المبادرة في تدريب 33 موظفاً لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني عبر دورات «بادي» للغوص في المياه المفتوحة والغوص المفتوح المتقدم، لتمكينهم من اكتساب القدرات والمهارات البدنية اللازمة للغوص إلى أعماق تصل حتى 18 متراً، للمساعدة في تنظيف البيئة البحرية الطبيعية في الدولة وحمايتها، وأثمرت جهودهم عن إزالة 3 أطنان من النفايات في الخور وإرسالها لإعادة التدوير أو إتلافها بشكل مسؤول.

وقال سعود عبيدالله نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني: «نضع الاستدامة على رأس قائمة أولوياتنا، ونلتزم باستشراف مستقبل أكثر نظافة ويخلو من النفايات، ونوجه تركيزنا نحو المساعدة في الحفاظ على البيئة الطبيعية في دولة الإمارات للأجيال القادمة، ويسعدنا في قسم الخدمات المصرفية الخاصة مد يد العون عبر مبادرات قيّمة مثل «حافظوا على نظافة الخور».