مرآب «المبنى المستدام» بـ«كهرباء دبي» يحصل على شهادة «المرآب الذكي»

المصدر: دبي - البيان

حصل مرآب سيارات المبنى المستدام التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة القوز على شهادة «المرآب الذكي» (بارك سمارت) من «مؤسسة الاعتماد الأخضر للأعمال» (GBCI) التابعة للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC)، ليصبح بذلك أول مبنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحصل على هذه الشهادة في فئة الرواد، وهي أعلى فئة ضمن نظام «بارك سمارت»، النظام الوحيد على مستوى العالم لتقييم مواقف السيارات الذكية والمستدامة وتشرف عليه «مؤسسة الاعتماد الأخضر للأعمال»، وهي مؤسسة عالمية مستقلة لتقييم التميز في الممارسات الخضراء للأعمال وتمتد أعمالها في 160 دولة حول العالم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص في جميع مشروعاتنا ومبادراتنا على الالتزام بأعلى معايير الاستدامة والكفاءة، ويؤكد حصول مرآب سيارات المبنى المستدام على شهادة «بارك سمارت»، جهود الهيئة في مجال الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، وتشجيع الإبداع والابتكار، انسجاماً مع مبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية بحلول عام 2050، ورؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

وأشار المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن شهادة «بارك سمارت» يتم منحها بعد تقييم مرآب السيارات في معايير التصميم والتشغيل والابتكار في استخدام التقنيات وكفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل الأثر البيئي، إضافة إلى الكفاءة التشغيلية وجودة البرامج. وقد حصل مرآب سيارات المبنى المستدام على 102 نقطة، في حين تتطلب الشهادة في فئة «الرواد» الحصول على 90 نقطة.