3200 مراجع لطوارئ مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين في 20 يوماً

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين خلال 20 يوماً من شهر رمضان المبارك 3200 مريض بمعدل 160 حالة يومياً. وقال الدكتور نعيم طوسي استشاري قسم الطوارئ في المستشفى إن من أكثر الحالات التي تم استقبالها كانت حالات لمرضى يعانون من اضطراب في الجهاز الهضمي والنزلات المعوية، ويليها حالات لمرضى يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي والصدر، كما تم استقبال عدد من المرضى كبار السن الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، مشيراً إلى أن أغلب الحالات التي يتم استقبالها وعلاجها هي في الفترة المسائية من بعد صلاة العشاء وحتى صباح اليوم التالي.

5000 مراجع

وأضاف أن عدد المراجعين لقسم الطوارئ في مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين يتجاوز شهرياً 5000 مراجع، كما أن خدمات طب الطوارئ في المستشفى تعدت عن الخدمات الروتينية إلى خدمات أكثر شمولية من خلال إجراء فحوصات أكثر دقة باستخدام الأشعة فوق الصوتية والسونار وتقييم المريض داخل غرفة الطوارئ، مؤكداً أن أكثر من 97 في المئة من المرضى يتم فحصهم في أقل من ساعة من وصولهم للطوارئ، كما أن هناك حالات يتم فحصها في دقائق تبعاً للحالة وخطورتها.

جاهزية

وأشار إلى أن المستشفى على أهبة الاستعداد في كل المناسبات، وأنه جاهز لمواجهة الحوادث الطارئة، مشدداً على أهمية الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والإرشادات الضرورية لتلافي الحوادث بكل أنواعها، مبيناً في الوقت ذاته أن طوارئ المستشفى يوفر تشخيص وعلاج الحالات الحرجة والعاجلة .