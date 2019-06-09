21 ألف مركبة صعدت إلى قمة جبل جيس خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن تسجيل صعود أكثر من 21 ألف مركبة إلى قمة جبل جيس خلال عطلة عيد الفطر المبارك، فيما استقبلت فعاليات حديقة صقر 6490 زائراً خلال الفترة نفسها، فيما ارتفعت وتيرة السهرات الليلية على الشواطئ البحرية التي دخلت منافسة كبيرة مع الفعاليات والمسابقات التي أقامتها المراكز التجارية.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الفرق المختصة في الدائرة سجلت مرور أكثر من 21 ألف مركبة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بأجواء القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات والتي تسجل درجات حرارة أقل بـ 10 درجات عن باقي مناطق رأس الخيمة، حيث شهد جبل جيس خلال الأشهر الماضية تطوير العديد من المرافق السياحية وألعاب المغامرة التي تشتهر بها القمة الجبلية وتضم المسار الانزلاقي الذي خاض تجربته 35 ألف مغامر خلال العام الأول منذ افتتاحه.

إطلالة خلابة

وأضاف: توفر الاستراحات الجانبية في جبل جيس إطلالة خلابة على الطريق الذي يمتد لأكثر من 36 كيلومتراً، كما تضم مطاعم الوجبات السريعة والمشروبات، بالإضافة للمناطق الخاصة للصلاة ودورات المياه التي تلبي احتياجات عشاق التخييم، لافتاً إلى أن استمرار تنفيذ المشاريع السياحية سيساهم في استقطاب المزيد من السياحة الداخلية والعالمية، بالإضافة لوجود العديد من المواقع السياحية المتنوعة بين الحديقة والإطلالة على مياه الخليج العربي.

وأشار إلى أن حديقة صقر العامة استقبلت 6490 زائراً منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك مع افتتاح الحديقة رسمياً بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة التي شهدتها خلال الشهرين الماضيين.

خطط

وأضاف: وضعت الدائرة خططها لتحويل الحديقة إلى وجهة متكاملة تضم الترفيه والتعليم والرياضة، حيث تضم مرافق الحديقة إنشاء أول منطقة للتزلج على الألواح داخل حديقة عامة في دولة الإمارات بمساحة 620 متراً مربعاً، بالإضافة لمنصة مشاهدة بإطلالة شاملة على مناطق الحديقة، والشلال المائي لتوفير الأجواء المثالية للزوار للاستمتاع بأوقاتهم، وتنفيذ مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمواقف المركبات داخل وخارج الحديقة إلى 1700 موقف جديد مع تخصيص مساحة إضافية للتوسعات المستقبلية لزيادة تلك المواقف إلى 2000 موقف مع الانتهاء من تنفيذ إجمالي المشاريع.