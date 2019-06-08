شرطة دبي تُبهج موظفيها بصندوق السعادة

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، مبادرة «أسعد نفسك» الهادفة إلى إسعاد الموظفين العاملين في الإدارة العامة من خلال سحوبات على جوائز متنوعة في صندوق السعادة، وذلك في إطار تحقيق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد مجتمعها الداخلي.

وأكد العقيد عارف بوشقر الفلاسي مدير إدارة الشؤون الإدارية، أن هذه المبادرة تهدف إلى إسعاد الموظفين من خلال إجراء سحب على بطاقات تحتوي على جوائز متنوعة منها كوبونات، مكافآت مالية، وإجازات إدارية وتذاكر سفر.

وأشار إلى أن المبادرة ستستمر حتى نهاية العام، وهي عبارة عن صندوق يحتوي على بطاقات متنوعة، ويقوم كل موظف بإجراء سحب على الصندوق الذي يحوي عبارات إيجابية وعبارات تنشر السعادة بين الموظفين كأسعد من حولك، وحافظ على ابتسامتك، وأسعد غيرك، إلى جانب بطاقات تحتوي على عبارات تشجيعية للموظفين للتحدث أمام زملائهم.

وتفاعل الموظفون في مختلف الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع مع المبادرة، حيث تم نقل الصندوق إلى كل إدارة وإجراء السحوبات وسط أجواء من السعادة وتفاعل إيجابي من الموظفين.