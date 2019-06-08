شرطة دبي تفوز بجائزة المنظمة الدولية لتنمية المواهب ATD

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي جائزة التميز في الممارسة عن فئة «تقنيات التعليم»، وذلك خلال الحفل السنوي للجائزة التي تنظمها جمعية تنمية المواهب «ATD» في العاصمة الأمريكية واشنطن، والمصاحب للمؤتمر الدولي للمؤتمرات والمعارض لجمعية تنمية المواهب لعام 2019م، وبحضور أكثر من 13.000 مشارك من 90 دولة، وأكثر من 400 متحدث في 300 جلسة في 15 محوراً.

وتسلم درع الجائزة، العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، وذلك عن المشاركة بممارسة التطبيقات الافتراضية في مجال تأهيل الفرق الخاصة.

وتمنح الجائزة للمنظمات والجهات استناداً للنتائج المحققة من خلال حلول التعليم والتطوير، كما تقدم الجائزة للمنظمات التي لديها ممارسات حققت نتائج مستدامة وقابلة للقياس.

وتوجه العقيد منصور الرزوقي، بالشكر إلى اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وقيادات الشرطة كافة، للدعم الذي يقدمونه، وحرصهم على خلق بيئة ابتكارية للموظفين، مشيداً بجهود فريق عمل مركز التكنولوجيا الافتراضية، الذي قام بتعميم فكرة التدريب الافتراضي في المجالات الأمنية المختلفة، ومنها برامج افتراضية للفرق الخاصة والتدخل السريع.