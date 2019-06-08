«محمد بن راشد للإسكان»: 6 أشهر لطلب استرداد «القيمة المضافة»

المصدر: Ⅶ دبي - أحمد يحيى

تتيح مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للمواطنين المستفيدين من خدماتها، التقدمَ بطلب للحصول على (شهادة إنجاز المسكن)، التي يجب أن يحصل عليها المواطن المؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الجديد، فيما يجب تقديم طلب الاسترداد خلال ستة أشهر من تاريخ إنجاز المسكن المشيّد، وهو الأسبق من تاريخ شغل المسكن أو تاريخ اعتماده وإقرار إنجازه من الجهة المختصة في الدولة.

وسجلت المؤسسة نفسها في الهيئة الاتحادية للضرائب كجهة مستردة للضريبة المدفوعة، للاستفادة من المرتجع من مصاريف الضريبة التي يدفعها المقاولون على مشروعات المؤسسة، إذ إن المقاولين سيدفعون ضريبة عن كل توريداتهم وخدماتهم سواء للمؤسسة أو لغيرها، لذلك ستستفيد المؤسسة بشكل مباشر من استرداد هذه الضريبة في ما بعد في عملياتها.

خدمات مميزة

وتقدم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للمستفيدين من مشاريعها خدمات مالية مميزة من بينها، خدمة السداد المبكر، ومكافأة التمويل الذاتي «العوض»، وبرنامج اليسر، وإمكانية دفع متأخرات الأقساط المستحقة.

وتفصيلاً تتيح خدمة خصم السداد المبكر للمتعامل، القيام بطلب خصم السداد المبكر عند قيامه بسداد مبلغ القرض الإسكاني قبل انتهاء سنوات سداده وإعفائه بنسبة مئوية من الرصيد المتبقي من القرض قد تصل إلى 300,000 درهم كحد أقصى، حيث تتراوح النسبة من 3% إلى 42% حسب عدد السنوات المتبقية للسداد.

ويستفيد من هذه الخدمة مواطنو دبي الذين حصلوا على موافقة قرض بناء مسكن، أو قرض مسكن جاهز أو قرض صيانة وإضافة، فيما يشترط للحصول على الخدمة أن يتم سداد الرصيد المتبقي من القرض دفعة واحدة بعد طرح الخصم المقرر، وأن يكون المقترض أنجز بناء المسكن أو تملّك المسكن الذي حصل على القرض لأجله، وألا يزيد مبلغ الإعفاء على 300 ألف درهم.

التمويل الذاتي

كما تتيح خدمة التمويل الذاتي «العوض»، للمتعامل طلب مكافأة التمويل وتعتبر هذه المكافأة مستحقة في حالة قيام المتعامل بتمويل بناء مسكنه عن طريق مصادره الخاصة دون اللجوء إلى صرف أية دفعة من دفعات قرض البناء والذي سبق له الحصول على موافقة من المؤسسة، وذلك تشجيعاً للمتعاملين الذين يملكون الملاءمة المالية للاعتماد على أنفسهم، ليتم إعطاء فرصة أكبر لمتعاملين آخرين ممن ليس لديهم ملاءمة مالية.

ويشترط للحصول على مكافأة التمويل الذاتي «العوض»، أن يقوم المتعامل بتوقيع عقد قرض البناء مع المؤسسة، وألا يتقدم بصرف أية دفعة، وألا يكون قد مضى على شهادة الإنجاز أكثر من ستة أشهر، وأية اشتراطات أخرى تطلبها المؤسسة.

برنامج اليسر

وتتيح خدمة برنامج اليسر للمتعامل القيام بتمويل مسكن جاهز مملوك للمؤسسة أو بناء مسكن أو شراء مسكن من السوق المحلي بالقيمة الإجمالية عن طريق البنوك والمصارف المشاركة بالتمويل مع المؤسسة، بحيث تقوم المؤسسة بتحمل تغطية نفقات القرض الذي تمنحه عن طريق البنك والذي لا يتجاوز 750 ألف درهم بدون أرباح، ليستفيد منه المتعامل، على أن يتحمل المتعامل دفع الفرق والأرباح على الجزء المتبقي من قيمة المسكن الجاهز أو عقد البناء أو قيمة شراء مسكن من السوق المحلي.

وتتضمن الوثائق المطلوبة رسالة الموافقة على تمويل مسكن جاهز أو تمويل بناء مسكن من البنك أو المصرف المشارك في التمويل مع المؤسسة، فضلاً عن اشتراطات مثل أن يكون المتعامل قد حصل على موافقة قرض مسكن جاهز أو قرض بناء مسكن، أو شراء مسكن من السوق المحلي، وأن يكون المتعامل قد لبّى جميع الاشتراطات والموافقات المطلوبة من البنك أو المصرف المشارك في التمويل مع المؤسسة.