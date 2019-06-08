صندوق النقد: الإمارات من أهم مانحي المساعدات للدول المثقلة بالديون

المصدر: دبي ـ البيان

ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات من أهم الدول المانحة لمساعدات بُغية تخفيف أعباء الديون على الدول الأقل دخلاً في العالم.

وأصدر الصندوق أمس ورقة عمل بعنوان «مراجعة التسهيلات الممنوحة للدول ذات الدخول المنخفضة».

واستعرض الصندوق الدول المشاركة في مبادرته لمساعدة الدول ذات الديون المنخفضة في العالم، ومنها مبادرة «الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر» والمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون «هيبك».

وأفادت ورقة العمل بأن الإمارات قدمت حتى نهاية فبراير من العام الجاري مساهمات في صورة دعم ومنح للدول المستفيدة من مبادرة «هيبك» بقيمة 3.8 ملايين حق سحب خاص.

وتعد حقوق السحب الخاصة أصلاً احتياطياً دولياً استحدثه صندوق النقد الدولي ليصبح مكملاً للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتماداً على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر.

وأضافت ورقة العمل أن الإمارات أودعت مساهمة في مبادرة «الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر» في عام 2001 في صورة استثمار مشترك تبلغ قيمته 5.141.462 حق سحب خاص، بفائدة 0%، ويحل أجل استحقاقه في عام 2024.