طحنون بن محمد يحضر أفراح الخييلي بالعين

المصدر: Ⅶ العين - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم محمد بالويع عفصان الخييلي بمناسبة زفاف نجلها «منصور» إلى كريمة المرحوم سيف مبارك عفصان الخييلي، وذلك في مجلس زاخر بمدينة العين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم.. متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

حضر الحفل إلى جانب سموه الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.