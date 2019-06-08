حاكم أم القيوين يحضر حفل زفاف مواطن في فلج المعلا

المصدر: Ⅶ أم القيوين - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله مصبح عيسى بن يعقوب بمناسبة زفاف نجله «عيسى» إلى كريمة محمد خليفة محمد بن حضروم. وحضر الحفل الذي أقيم أمس في قاعة الاتحاد للمناسبات بمنطقة فلج المعلا - الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات وعدد من المسؤولين. تخلل الحفل عروض للفرق الشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.