المركز الوطني للأرصاد: الطقس بين الصحو والغائم جزئياً في الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الأيام المقبلة طقساً صحواً ورطباً بوجه عام وغائم جزئياً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية.

وتفصيلاً ذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من أمس وحتى الثلاثاء المقبل - أن يكون الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً اليوم مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس غداً الأحد صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ظهراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس يوم بعد غدٍ فيكون رطباً صباحاً على السواحل وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ظهراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.