مدير «شبكة صنّاع السلام»: القيادات المسلمة تعي أهمية دورها

المصدر: دبي - البيان

قال الدكتور محمد السنوسي مدير شبكة رجال الدين العالمية لصناع السلام في واشنطن إن الدور الكبير الذي تضطلع به القيادات المسلمة حالياً يعي الواقع الذي نعيش فيه، ويستشعرون المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

وأشار الى أن ذلك يتضمن مجموعة من المحاور أهمها محور يتعلق بضرورة النظر في الآيات التي تُفسر وتٌحرف من قبل الجماعات الإرهابية وتخرج من سياقها ليقوموا بأفعال ليست لها علاقة بما يدعو إليه الإسلام، ولكنهم يفسرون الآيات الكريمة والأحاديث النبوية لتجنيد الأطفال والشباب والزج بهم في عمليات إرهابية باسم الدين، وعليه يقوم علماء الإسلام بتقديم التفاسير الصحيحة وتعرية التفاسير الخاطئة، كذلك من بين المحاور التعاون مع الأديان الأخرى في إيجاد صيغ للحوار والنقاش وتصحيح المفاهيم منخارج البيت الإسلامي وبناء العلاقات.

