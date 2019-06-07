58 ألفاً يقصدون شواطئ أبوظبي في أول أيام العيد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد سعيد

شهدت شواطئ مدينة أبوظبي توافد الآلاف من الرواد، الذين فضلوها على الحدائق والمتنزهات، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، حيث رأوا فيها متنفساً مثالياً لهم، حيث غصت بالزوار، الذين توافدوا عليها منذ صباح اليوم الأول لعيد الفطر لقضاء أوقات ممتعة ومسلية.

واستقبلت شواطئ مدينة أبوظبي خلال أول أيام عيد الفطر المبارك 58 ألفاً و948 شخصاً، وحصد شاطئ الكورنيش النصيب الكبر بـ 25 ألفاً و218 زائراً، تلاه شاطئ الحيدريات بـ 22 ألفاً و445 زائراً، كما زار شاطئ البطين بـ6 آلاف و706 زائرين، وشاطئ البحر 4 آلاف و579 زائراً.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي، نوهت عن جاهزية الحدائق والمتنزهات والشواطئ والمرافق الترفيهية لاستقبال الجماهير خلال عيد الفطر المبارك، إذ قامت بمراجعة كل التجهيزات والمرافق، كي تكون في أبهى حلة استعداداً لاستقبال العائلات والأسر في العيد.

ودعت البلدية الجماهير إلى الحفاظ على مرافق الحدائق والشواطئ والمرافق الترفيهية وكذلك كل الممتلكات العامة خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع في عيد الفطر المبارك، محذرة من القيام بالشواء في غير الأماكن المخصصة أو إلقاء المخلفات والنفايات في أرضية تلك المرافق.

وكما دعت البلدية إلى ضرورة التقيد باللوحات الإرشادية الموجودة في كل المرافق، والتي تتضمن التعليمات التي يجب التقيد بها للزائرين، وتهدف للحفاظ على سلامتهم في المقام الأول وكذلك عدم التعرض للمرافق، مؤكدة أن حدائق وشواطئ المدينة توفر المتنفس الأمثل لكل العائلات للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك.