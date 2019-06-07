شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «عيدكم عيدنا»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «عيدكم عيدنا»، والتي تضمنت زيارة 37 من المرضى الذكور والإناث والأطفال بمركز بروفيتا العالمي الطبي، وقدمت الدعم والمؤازرة المعنوية لهم.

وتأتي الزيارة في إطار جهود إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات، لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في التواصل مع أفراد المجتمع، وتزامناً مع عام التسامح وحلول عيد الفطر المبارك، والتخفيف عن المرضى وتحفيز المنتسبين على الأعمال الإنسانية والمجتمعية، وتم خلال الزيارة تقديم التهنئة للمرضى بعيد الفطر المبارك بالإضافة للهدايا.