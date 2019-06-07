وزراء: أفراح آل مكتوم الكرام هي أفراح الوطن

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

بارك معالي وزراء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، زفاف أنجاله، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، متمنين للمعاريس زفافاً ميموناً ومباركاً وحياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما أكدوا أن أفراح آل مكتوم الكرام هي أفراح الوطن، داعين الله أن يظل البيت الإماراتي نابضاً بالفرح والسعادة والمحبة.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية، مدوناً عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك لآل مكتوم الكرام أفراحهم وأفراح الوطن، الأسرة الفاضلة الخيّرة والتي تجمع كل الخصال الكريمة الطيبة، ومحبتهم في كل بيت إماراتي. نبارك للشيخ حمدان والشيخ مكتوم والشيخ أحمد. اللهم اجعله زواجاً مباركاً ووفّقهم وأسعدهم وارزقهم الذرية الصالحة».

بدوره، قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بكل الود والأماني القلبية بدوام السعادة.. نهنئ سيدي محمد بن راشد زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد.. نتمنى أن يظل الخير والفرح عنوان الوطن، وأن يديم علينا البهجة والسرور.. فرحتهم فرحة لنا جميعاً.. داعين الله أن يظل البيت الإماراتي نابضاً بالفرح والسعادة والمحبة».

ودوّنت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، عبر حسابها في «تويتر»: «اللهم أسعدهم وبارك لهم وأدم على الإمارات وقادتها وشعبها #فرحة_وطن».