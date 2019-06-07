سيف بن زايد: بيتٌ كريمٌ عامرٌ بالخير أنتج بيوتاً كريمةً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على حسابه في «تويتر» صورة جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال حفل الزفاف الذي أقيم أمس.

ودون الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على الصورة: «سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبقاك الله، بيتٌ كريمٌ عامرٌ بالخير أنتج بيوتاً كريمةً عامرةً بالخير وستُرزق بإذن الله أحفاداً كراماً لجدٍ كريم فبارك الله لكم ولهم».