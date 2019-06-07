هزاع بن زايد: قدوة شباب الوطن وفرحتهم فرحة الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة زفاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أجمل التبريكات وأصدق التهنئات للشيخ محمد بن راشد بزفاف أنجاله، حمدان ومكتوم وأحمد، متمنين لهم في هذه الأيام المباركة كل السداد والتوفيق والسعادة فهم قدوة شباب الوطن وفرحتهم هي فرحة الإمارات وبهم تتواصل رسالة الشيخ محمد بن راشد الملهمة وعلى هدي رؤيته الحكيمة يسيرون وبإنجازاته يقتدون».