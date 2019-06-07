ولي عهد رأس الخيمة: أتمنى لإخواني السعادة ودوام المسرات لدولتنا

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

هنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بمناسبة زفاف أنجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وقال سموه الذي شارك أمس أفراح الوطن بهذا الزواج الميمون: أبارك لإخواني سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأتمنى لهم السعادة والهناء وأن يديم على دولتنا الغالية الأفراح والمسرات.

ودام الفرح يا إماراتنا ودامت أفراحك يا وطن.