حمدان بن زايد: فرسان تربوا في مدرسة قائد وفارس ملهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بمناسبة زفاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال سموه: «نبارك لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد، فرسان تربوا في مدرسة قائد فارس وملهم، تشربوا القيم الوطنية بأسمى معانيها»، وأضاف سموه «اليوم نشاركهم أفراحهم، فهي فرحة قيادة وشعب ووطن بكامله، نسأل الله أن يتمم عليهم ويبارك لهم».