الصحافة الفرنسية تسلط الضوء على أفراح آل مكتوم

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

بالتزامن مع أفراح آل مكتوم التي تحتفي بها دبي والإمارات عموماً، تطرقت صحيفة "لو بوتي جورنال" الباريسية، لموضوع عنونته بـ "بطاقة دعوة: كل ما تريد معرفته عن أفراح آل مكتوم"، وأوردت فيه الأنجال الثلاثة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذين وكما وصفتهم يتحدون ويجتمعون في حفل زفاف واحد لاستكمال فرحة العمر، وهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

وتسترسل الصحيفة، بحسب الأعراف الإماراتية، تقرر عائلات المتزوجين، كلٌ بحسب رغبته، إما إقامة حفلات الزفاف إما مشاركةً بشكل جماعي أو كلٌ على حدة، ويتم توقيع عقد الزواج، وهو عقد القران الفعلي، إما أمام المحكمة أو بحضور إمام أو شيخ. بعدها وضمن المتعارف عليه محلياً تبدأ الاحتفالات الفعلية بـ "حفلة حناء" والتي تأتي إيذاناً بتوديع حياة العزوبية والاستعداد للحياة الزوجية. وعقب ذلك تأتي الاحتفالات الرسمية التي توجه فيها الدعوات للرجال والنساء وتقام بشكل منفصل. وكما تعود أهل الخليج وحفاظاً على الخصوصية.

الحفل المقام اليوم في مركز دبي التجاري العالمي شهد اهتمام العديد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلت صور الدعوات التي كانت باللغة العربية ومطرزة بالذهب موضوعة في صناديق فاخرة تحوي حلوىً عمانية.