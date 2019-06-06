مباشر .. مشاهد من أفراح آل مكتوم

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

تحتفي اليوم دولة الإمارات بأفراح أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

وتنقل لكم "البيان" أولاً بأول مشاهد الاحتفال الكبير بفرسان دبي عبر موقعها الإلكتروني.

 

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى