مباشر .. مشاهد من أفراح آل مكتوم

المصدر: البيان الإلكتروني

تحتفي اليوم دولة الإمارات بأفراح أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

وتنقل لكم "البيان" أولاً بأول مشاهد الاحتفال الكبير بفرسان دبي عبر موقعها الإلكتروني.

#محمد_بن_راشد و #محمد_بن_زايد وحكام الإمارات يصلون لمركز دبي التجاري العالمي لحضور #أفراح_آل_مكتوم بمناسبة زواج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.#أفراح_آل_مكتوم

#فرحة_وطن — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ يونيو ٢٠١٩

#محمد_بن_راشد و #محمد_بن_زايد وحكام الإمارات والشيوخ في صورة جماعية بمناسبة #أفراح_آل_مكتوم بزواج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.#أفراح_آل_مكتوم

#فرحة_وطن #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xfW9qLAKuB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ يونيو ٢٠١٩

صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم يستقبل جموع المهنئين بمناسبة حفل زفاف انجاله سمو الشيخ حمدان وسمو الشيخ مكتوم وسمو الشيخ أحمد. #أفراح_آل_مكتوم

#فرحة_وطن #البيان_القارئ_دائما — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ يونيو ٢٠١٩