الحكام يواصلون استقبال المهنئين بعيد الفطر

المصدر: Ⅶ الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين رأس الخيمة - وام

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس في قصر البديع العامر، استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من الشيوخ وكبار رجالات الدولة، ورجال الأعمال، والمسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حمد بن عبدالرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي محمد أحمد المر رئيس مجلس أمناء متحف الاتحاد في دبي وعلي بن السيد عبد الرحمن الهاشمي مستشار الشؤون القضائية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة، وفهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة ومن وفد رعاية المسنين التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

وأعرب المهنئون عن أطيب تهانيهم بهذه المناسبة، راجين المولى عز في علاه أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يديم على دولة الإمارات وشعبها الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.

عجمان

كما واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان استقبال المهنئين من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر أمس للسلام على سموهما وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الامارات بالتقدم والرقي والازدهار والأمن والأمان.

فقد تبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة مع معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة في دبي، والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة وعمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية وفهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يديم على سموهما الصحة والعافية.

كما تقبل سموهما التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد من الشيوخ وكبار رجالات الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية ومديري الهيئات والبنوك والمصارف ومديري الجامعات في إمارة عجمان وعمداء الكليات والهيئة التدريسية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية وكبار المسؤولين وجموع غفيرة من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.

وقد بادلهم سموهما التهاني بهذه المناسبة، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

الفجيرة

وواصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، استقبال جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من فهد سعيد المنهالي، سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، الذي قدّم التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

كما تقبّل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مزيداً من التقدم والرقي والازدهار.

أم القيوين

كما واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة في دبي وأحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وجمعة الماجد.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين والمديرين التنفيذيين للمؤسسات والشركات والبنوك العاملة بالدولة والكادر الإداري والطبي بمنطقة أم القيوين الطبية وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين قدموا لتهنئة سموه بعيد الفطر السعيد.

وعبّر الجميع عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بدوام الصحة والعافية وبمزيد من التقدم والازدهار.

رأس الخيمة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في قصر خزام صباح أمس عدداً من الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.